ANNIVERSARIO SISMA L’AQUILA: CONFCOMMERCIO, “ADERIRE ALL’INVITO A SOSPENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA”

L’AQUILA – In occasione del 15°anniversario del terremoto che ha colpito la Città dell’Aquila, Confcommercio esorta tutte le attività del commercio, del turismo e dei servizi ad osservare, sabato 6 aprile, la sospensione dell’attività lavorativa fino alle ore 11.00, come da invito contenuto nella recente Ordinanza del Sindaco di L’Aquila di proclamazione del lutto cittadino in memoria delle vittime del sisma, nel rispetto e nella partecipazione al dolore delle loro famiglie e nel sentimento unanime di cordoglio e di commemorazione dell’intera comunità aquilana.