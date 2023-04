ANNIVERSARIO SISMA L’AQUILA: LUTTO CITTADINO E MODIFICHE ALLA VIABILITA’

L’AQUILA – In occasione del 14/o anniversario del sisma che nel 2009 colpì L’Aquila e l’Abruzzo con 309 vittime, il primo cittadino del capoluogo Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di giovedì 6 aprile, con un’ordinanza che prevede l’esposizione a mezz’asta delle bandiere degli edifici pubblici e il divieto di attività ludiche e ricreative, così come di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere della ricorrenza o il decoro urbano.

Il sindaco ha rinnovato l’invito a cittadini e organizzazioni sociali, culturali e produttive a prendere parte alle iniziative promosse, nonché a esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, balconi o finestre.

Negozi, imprese, attività artigianali e altre organizzazioni pubbliche e private, ad esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, sono stati invitati a sospendere l’attività lavorativa la mattina del 6 fino alle ore 11. In vista della fiaccolata di mercoledì 5 (partenza ore 21.30) è stato disposto il divieto di transito su via XX Settembre dalle 19 all’una di giovedì 6 aprile.

Interdetti al traffico anche la bretella adiacente il Palazzo di Giustizia, via Crispi (tratto fra gli incroci con via XX Settembre e viale Collemaggio), via Delfico, viale Corridoni (tra via Cadorna e via de Bartholomaeis), via Generale Rossi (tra via Corridoni e via Colagrande), piazzale Paoli e via de Bartholomaeis (tra via Corridoni e via Campo di Fossa). Sulle stesse vie e piazze, il divieto di sosta scatta alle 17 di mercoledì 5 e termina sempre all’1 di notte.

Previsto divieto di sosta con rimozione anche in via Fontesecco, nel tratto fra gli incroci con via Buccio da Ranallo e via XX Settembre, ma a partire dalle 19 e considerando il lato destro del senso di marcia in direzione via XX Settembre.

I residenti nell’area di viale Rendina, via San Michele e via Santa Giusta potranno accedere alle abitazioni tramite via Iacobucci. I residenti di via XX Settembre, nel tratto fra viale Crispi e via Persichetti – e strade laterali – potranno accedere alle abitazioni tramite il varco posto su viale Crispi all’incrocio con viale Collemaggio.