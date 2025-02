ANNO ACCADEMICO “D’ANNUNZIO”: PAGANO E SOSPIRI, “DA REGIONE SFORZO IMPORTANTE PER BORSE DI STUDIO”

CHIETI – “L’Università ‘d’Annunzio’ è una risorsa preziosa e di grandissimo livello, sia sotto l’aspetto qualitativo che formativo, per l’intero territorio regionale, a partire dall’area metropolitana Chieti-Pescara che oggi concentra una popolazione studentesca enorme e in costante crescita. Un risultato che sicuramente è stato determinato anche dalla collaborazione con la Regione Abruzzo che, con uno sforzo economico importante, è riuscita a finanziare tutte le Borse di studio, e il ringraziamento va all’assessore Roberto Santangelo, all’intera struttura del suo assessorato e al Presidente dell’Adsu Isabella Gualtieri, che hanno saputo garantire un impegno significativo, superando ogni ostacolo”.

Così, in una nota congiunta, il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e l’onorevole Nazario Pagano presenti oggi alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi ‘d’Annunzio’.

“L’Ateneo ‘d’Annunzio’ è una realtà d’eccellenza – commentano Pagano e Sospiri -, come emerso dalla relazione d’apertura odierna. Cresce il numero degli studenti, crescono gli investimenti in termini di risorse umane e strumentali, cresce l’appeal e l’interesse verso i ragazzi che seguono il proprio percorso di studi nelle nostre facoltà maturando professionalità spendibili e richieste nel mondo del lavoro. E proprio nei confronti degli studenti è cresciuto l’impegno della Regione Abruzzo che, come ribadito quest’oggi, ha garantito la copertura di tutte le Borse di studio ammissibili pervenute, che ha rappresentato la chiave di volta per favorire e agevolare un numero sempre crescente di iscrizioni, per sostenere quei ragazzi che frequentano la ‘d’Annunzio’ per scelta e che oggi hanno, a loro volta, incentivato anche la nascita di nuovi percorsi didattici di specializzazione. Studenti, molti talenti, che rappresentano un asse portante dell’economia regionale, un indotto formidabile e irrinunciabile per il nostro Abruzzo”.