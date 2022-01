ANNO GIUDIZIARIO, FRANCABANDERA: “FAVORIRE REINSERIMENTO DETENUTI”

L’AQUILA – “In Abruzzo, al 30 giugno 2021, la popolazione carceraria era scesa del 5 per cento ma si deve insistere sugli strumenti rieducativi per favorire il reinserimento, sfruttando la collaborazione ad esempio che l’Università di Teramo offre tramite corsi di laurea destinato ai detenuti. Il calo di presenze negli istituti penitenziari regionali lo si deve anche alle misure alternative al carcere, la cui applicazione è affidabile”: lo ha detto, questa mattina, all’Aquila, il presidente della Corte d’Appello, Fabrizia Ida Francabandera, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Abruzzo.