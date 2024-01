ANNO GIUDIZIARIO: FRANCABANDERA, “LAVORI TRIBUNALE DELL’AQUILA IN RITARDO”

L’AQUILA – “Quest’anno la copertina reca l’immagine dello stemma della Provincia di L’Aquila, come raffigurato nella pavimentazione originale nel Palazzo Margherita, da pochi mesi tornato ad essere la storica e prestigiosa sede del Comune; ringrazio il Sindaco per averci consentito di utilizzare l’immagine. Prosegue così, e per la mia presidenza si completa, quello sguardo sulla rinascita di L’Aquila iniziato nel gennaio 2017: allora la copertina della mia prima relazione raffigurò la bellissima cinta muraria appena restaurata, con l’auspicio, rimasto vano, che presto la piazza di accesso alla nuova ala del Palazzo di Giustizia (il c.d. I lotto, avviato fin dal 2007) avrebbe costituito un luogo in cui la storia e la bellezza della città, la funzionalità degli accessi e l’immagine pubblica del Palazzo di Giustizia potessero confluire in una sintesi illuminata”.

Nella relazione sull’andamento della giustizia in Abruzzo presentata nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta nel capoluogo regionale, il presidente della corte d’appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, è tornata a sollecitare il Comune dell’Aquila per i lavori del piazzale antistante il palazzo di Giustizia all’Aquila, fermi da tempo. Il magistrato, contestualmente, collega i ritardi alla Rinascita dell’Aquila colpita dal terremoto del 2009, mandando anche un messaggio al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Scrissi, nell’occasione, che già nel 2018 avremmo potuto godere di tutto ciò; sono passati sette anni e siamo solo all’avvio dei lavori progettati – spiega ancora -. Da allora, per non incorrere in nuove delusioni, abbiamo pensato di raffigurare in copertina solo immagini di beni già restituiti alla collettività: nel 2018 la facciata della basilica di Collemaggio; nel 2019 la splendida cupola delle Anime Sante; nel 2020 un quadro iconico come ‘Lottiamo per la pace’ del maestro Brindisi, dal messaggio quanto mai attuale; nel 2021 Piazza Duomo restaurata ma desertificata dalla pandemia; nel 2022 la bella facciata di Palazzo Ardinghelli, da poco divenuto sede prestigiosa di un museo di arte moderna; lo scorso anno l’immagine dolcissima della Madonna con Bambino del maestro Saturnino Gatti, appena ricollocata nella Basilica di Collemaggio. Francabandera ha anche parlato del bar del Tribunale dell’Aquila, mai riaperto dopo la ristrutturazione dell’immobile.

“A L’Aquila sono in corso, appaltati dal Comune, i lavori per la realizzazione del Bar interno al Palazzo di Giustizia e il completamento del piazzale in Via XX Settembre, purtroppo in drammatico ritardo. I lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano sottostante la piazza monumentale (avviati nel lontano 2007), per i quali oggi può attingersi ai fondi del PNRR per circa 3 milioni di euro, dovrebbero completarsi entro il 2024. Per al realizzazione del bar, invece, il Comune sta stanziando a bilancio le somme necessarie per l’acquisto delle attrezzature, non ricomprese nel finanziamento PNRR; si auspica che si proceda più speditamente di quanto sinora non sia avvenuto”