ANNO GIUDIZIARIO: IN ABRUZZO ALLARME CRIMINALITA’ MINORILE

L’AQUILA – “Notizie negative arrivano sul fronte della criminalità minorile. Il procuratore della Repubblica per i minorenni segnala come si assiste a una progressiva e profonda trasformazione della criminalità minorile ormai evoluta in in forme complesse e organizzate. All’interno di diverse aree urbane aumenta il degrado dei singoli quartieri ma anche in zone centrali tradizionalmente poco coinvolte in eventi illeciti. Il disagio profondo delle fasce minorili viene prontamente sfruttato dalle organizzazioni criminali per il reclutamento della manovalanza”.

Così il procuratore generale presso la Corte di Appello dell’Aquila, Alessandro Mancini, nella relazione presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta nel capoluogo regionale.

Il Pg nel suo intervento ha inviato un monito alle famiglie e alle istituzioni: “Insomma – ha aggiunto – è quanto mai ora di tornare a occuparci seriamente e senza deleghe in bianco dei propri figli e alunni”.