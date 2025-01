ANNO GIUDIZIARIO: IN ABRUZZO E’ EMERGENZA FURTI IN ABITAZIONE

L’AQUILA – “Il fenomeno dei reati contro il patrimonio ha incidenza statistica preponderante. I furti, in particolare quelli in abitazione, ingenerano un senso di inquietudine e di allarme sociale e l’attività di contrasto è resa difficoltosa in quanto il territorio è molto ramificato e nella maggior parte dei casi vengono prese di mira abitazioni isolate. Tuttavia, il fenomeno non appare direttamente collegato a dinamiche di criminalità organizzata”.

Così il procuratore generale presso la Corte di Appello dell’Aquila, Alessandro Mancini, nella relazione presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta nel capoluogo regionale.

Proprio in relazione al rischio di infiltrazioni della malavita organizzata, il magistrato ha rassicurato: “La situazione complessiva pur non presentando fenomeni endemici e diffusi di criminalità, grazie alle forze dell’ordine e all’elevato senso civico della popolazione di questa regione, va tuttavia tenuta sotto costante controllo per prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata di specie camorristica o della mafia foggiana che già manifesta l’attenzione al nostro territorio con particolare riguardo all’area vastese e al sulmonese”.