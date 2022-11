ANNO MISERICORDIA: PELLEGRINAGGIO UNIVERISTARI DI ROMA, 1.500 RAGAZZI A L’AQUILA

L’AQUILA – Circa 1500 ragazzi, su 23 autobus, sono arrivati questa mattina all’Aquila per il XIX pellegrinaggio degli universitari di Roma, in occasione dell’Anno della Misericordia, proclamato da Papa Francesco in occasione dell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, il 28 agosto scorso.

Il Comune dell’Aquila si è preoccupato, nell’occasione, di fornire le migliori condizioni di accoglienza, con l’implementazione del servizio di Polizia municipale per la gestione dei trasferimenti a piedi e del traffico, del servizio dell’Infopoint del Centro turistico del Gran Sasso al terminal, dei settori Mobilità per l’individuazione degli stalli, Opere pubbliche per gli accessi, Protezione civile per l’installazione dei bagni chimici al megaparcheggio, tutti coordinati da Aq progetti speciali per la rinascita.

“È stata una gioia salutare gli studenti e l’organizzatore del pellegrinaggio, mons. Andrea Lonardo, nella Basilica, luogo che ha accolto Papa Francesco il 28 agosto scorso. La sua energia benefica continua a dare buoni frutti e, nel solco del suo dono, il Comune si fa trovare pronto all’accoglienza e alla mobilitazione, dando prova di efficienza e generosità”, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, che questa mattina hanno incontrato i ragazzi e salutato l’arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, e il vescovo ausiliare, Giuseppe D’Angelo.

“Siamo grati all’Arcidiocesi che rinnova la sua fiducia nell’Amministrazione comunale. Abbiamo ricevuto dal cardinale parole di gratitudine ed elogio, ma soprattutto di speranza. Ci siamo sempre sostenuti e questa mattina abbiamo, insieme, colto un potenziale che finalmente riusciamo a esprimere. Abbiamo letto ammirazione nel volto dei ragazzi per la nostra terra. La città è pronta”, hanno concluso Biondi e Lancia.