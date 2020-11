ANNULLAMENTO SEQUESTRO BENI GRUPPO TOTO, ACERBO: “ATTENDIAMO MOTIVAZIONI RIESAME”

TERAMO – “Il dissequestro da parte del Tribunale del Riesame ha causato un comprensibile entusiasmo dell’ufficio stampa del Gruppo Toto. Il comunicato del gruppo però cerca di trasformare il dissequestro in assoluzione rispetto alle questioni poste in luce da esposti e dalle varie inchieste aperte. Però una cosa va detta: Toto canta vittoria perché la politica – di centrodestra e centrosinistra – ha consentito ai concessionari privati di auto-assegnarsi i lavori di manutenzione”.

A scriverlo in una nota il segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea Maurizio Acerbo.

“Una normativa contraria alle regole comunitarie che ha consentito ai concessionari come Toto di fare affari due volte: con i costosissimi pedaggi e con i lavori che si autoaffida. Il risultato è che vediamo sempre lavori in corso per i quali Toto ha avuto pure la faccia tosta di chiedere soldi pubblici mentre i viadotti sono in stato di evidente degrado come dimostrano montagne di immagini e diverse relazioni tecniche ministeriali e delle procure”, dice.

“Attendiamo che siano note le motivazioni del riesame e intanto ringraziamo i magistrati che stanno lavorando per fare luce sulla gestione delle nostre autostrade e il Forum H20 che ha presentato esposti. Certo il silenzio della politica abruzzese e nazionale è inquietante e non incoraggia certo chi deve indagare su un potente gruppo con relazioni ramificate in tutti i palazzi del potere”.

“Per quanto ci riguarda il fallimento dell’affidamento ai privati è palese a prescindere dalle vicende giudiziarie. La gestione delle autostrade deve tornare pubblica”, conclude Acerbo.

