TERAMO – Salta il concerto di Elodie inizialmente previsto per stasera a Teramo.

La cantante, reduce dal concerto di San Silvestro a Palermo, è stata costretta ad annullare per motivi di salute, in particolare per influenza e forte tracheite.

Ancora un rinvio a Teramo quindi, dopo quello di Daniele Silvestri, anche lui costretto ad annullare per gli stessi motivi. Il suo concerto dovrebbe però essere recuperato il 6 gennaio.

Per Elodie, uno degli eventi più attesi dell’anno, si era registrato subito il sold out con 5mila persone in piazza.

Per ora, hanno fatto sapere gli organizzatori, ci sarebbe l’ipotesi di rinviare al 7 gennaio ma solo nei prossimi giorni verrà comunicato ufficialmente un eventuale cambio di programma.