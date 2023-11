ANPAS ABRUZZO: DI STEFANO CONFERMATO PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

L’AQUILA – Domenica 19 novembre, presso il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Aquila, si è svolta l’Assemblea Elettiva di Anpas Abruzzo per il rinnovo del Consiglio Regionale. Ad apertura lavori, il videomessaggio di saluto del presidente nazionale ANPAS, Niccolò Mancini, e i saluti di Serafino Montaldi, delegato della Direzione nazionale.

I lavori dell’Assemblea Elettiva sono proseguiti con la lettura da parte del presidente uscente, Stefano Di Stefano, della relazione sui quattro anni di mandato.

A seguire, la restituzione dei lavori svolti dai settori Sociale e Sanitario. Rispettivamente sono stati illustrati, dalla volontaria Marialuisa Rossi, il documento a medio termine, elaborato dal tavolo tecnico del Sociale, in seguito alla giornata di lavoro sulla cultura di genere e, dai volontari Carmine Di Carlo e Loreto Picchi Mariani, la versione beta del Manuale di PHTC (Prehospital trauma care), a cura del Comitato Anpas Abruzzo.

Le operazioni di voto sono state avviate alle 12:00 e concluse alle 13:00 con la partecipazione di 53 delegati in rappresentanza di 28 pubbliche assistenze. Di seguito i nominativi dei neoeletti consiglieri regionali: Di Stefano Stefano – presidente Sciarra Francesco – vicepresidente Falciatano Valerio – segretario Danesi Gianni – tesoriere Fasciano Sara Santomaggio Pasquale Felli Luigi Picchi Mariani Loreto Di Sciascio Nicola Filioni Artemio Napoliello Stefania.

Vengono inoltre eletti, all’unanimità, il Collegio dei Probiviri (Sfarra Luca, Di Caro Alessandro, D’Alessandro Giada) e il Collegio dei Revisori dei Conti (Paciotti Alessandra, Pompei Domenico, Giusto Raffaella).

Le parole di Stefano Di Stefano: “Ringrazio i consiglieri di Anpas Abruzzo che in questi quattro anni mi hanno supportato con azioni di sostegno e di aiuto, ognuno nell’ambito del proprio settore. Ringrazio tutti coloro per la fiducia accordatami per questo nuovo mandato. Durante il precedente incarico, abbiamo affrontato insieme sfide significative e ottenuto risultati che hanno avuto un impatto tangibile sui nostri territori. Per questo desidero ringraziare ogni singolo volontario e volontaria per l’impegno e la passione dimostrata.”