ANTEPRIMA FESTA DELLA MUSICA: IL 20 GIUGNO CONCERTO NELLA SALA DEL MUNDA ALL’AQUILA

L’AQUILA – La Festa della Musica, che si svolge ogni anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, fu istituita in Francia il 21 giugno 1982 da un’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, per favorire la conoscenza del patrimonio musicale per tutti i pubblici attraverso le esecuzioni di musicisti, dilettanti e professionisti, nelle strade, cortili, piazze, giardini, stazioni e musei.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. L’AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica – coordina, con il Ministero della Cultura e le altre Istituzioni, l’attività organizzativa in Italia. Anche il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, in collaborazione con il Conservatorio statale “Alfredo Casella” dell’Aquila, partecipa all’iniziativa con una anteprima della Festa della Musica.

Gli interpreti del concerto, che sarà eseguito nella Sala Francescana del MuNDA venerdì 20 giugno alle 17, saranno gli studenti del Conservatorio Casella che, con un bel programma di sala, si misureranno con questa eccezionale giornata in cui sono chiamati a partecipare spontaneamente tutti i musicisti e le istituzioni musicali.

Programma ▪ V. A. Zolotaryov Spanish Rhapsody “Hispaniada” ▪ S. I. Voitenko “Revelation” Esecutore Riccardo Laoreti, Fisarmonica Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ▪ Quartetto n. 1 in re maggiore per flauto, violino, viola e violoncello KV 285 Allegro Adagio Rondò. Allegretto Organico: flauto, violino, viola, violoncello Composizione: Mannheim, 25 dicembre 1777 ▪ Quartetto n. 3 in do maggiore per flauto, violino, viola e violoncello, KV 285b Allegro Andantino Organico: flauto, violino, viola, violoncello Composizione: Mannheim, 25 dicembre 1777 – 14 febbraio 1778. Esecutori Alessia Salustri, flauto Emanuele Piga, violino Patrizio Pagliuca, viola Sara Napolitano, violoncello.

Informazioni: ingresso libero fino ad esaurimento posti dalle h. 16.45.