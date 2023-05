ANTIMAFIA, FDI: “SIGISMONDI DA SEMPRE IN PRIMA FILA SU LEGALITA’ E SICUREZZA”

ROMA – “La nomina del senatore Etelwardo Sigismondi all’interno della commissione parlamentare Antimafia è per noi e per l’intero Abruzzo motivo di grande orgoglio”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta gli esponenti abruzzesi di Fratelli d’Italia, il senatore Guido Quintino Liris, il deputato Guerino Testa, l’assessore regionale Mario Quaglieri, il capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, i consiglieri regionali Marco Cipolletti e Leonardo D’Addazio, e i tre coordinatori provinciali di Chieti, Pescara e Teramo, Antonio Tavani, Stefano Cardelli e Marilena Rossi.

“Sigismondi, da sempre in prima fila sui temi della legalità e della sicurezza, da oggi rappresenterà ancor di più, per la nostra regione e per i territori particolarmente attenzionati sotto il profilo della criminalità organizzata, un punto di riferimento autorevole. Nel ribadire la nostra soddisfazione, auguriamo a lui buon lavoro certi dell’impegno e della professionalità che sarà in grado di apportare durante questo importante percorso di attività parlamentare”, conlcudono.