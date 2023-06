“ANTIQUARIANDO”: A VASTO MERCATINO DAL 9 ALL’11 GIUGNO

VASTO – Mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno e tanto altro.

Dal 9 all’11 giugno, nella splendida cornice di Piazza Rossetti a Vasto (Chieti), si svolgerà il mercatino del piccolo Artigianato, Antiquariato, Collezionismo e Vintage.

Un evento molto atteso, organizzato da “Noi Costa Dei Trabocchi” e “Puglia Eventi”.

Gli espositori arriveranno dal centro e sud Italia.

Orario continuato 9:30 alle 21:30, con ingresso libero.

Gli organizzatori, si legge in una nota, ringraziano l’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco per la collaborazione.

[mqf-dynamic-pdf]