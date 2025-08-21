L’AQUILA – Antonio Copersino sceglie LA Rugby L’Aquila.

“Il talentuoso trequarti vestirà finalmente la maglia neroverde”, viene annunciato in una nota.

Copersino è alto 180 cm e pesa 87 kg, è un trequarti che fa dell’esplosività e della visione di gioco il suo tratto distintivo. Ricopre più ruoli della linea arretrata, pur essendo giovanissimo (è nato a L’Aquila il 5 Maggio del 2005) ha sempre mostrato carattere e ottime doti di leadership, arriva finalmente alla Rugby L’Aquila per portare qualità ed entusiasmo a un gruppo giovane che gioverà delle sue capacità.

Il suo saluto per i tifosi neroverdi: “Il mio percorso sportivo mi ha portato a vestire i colori della mia Città. Sono cresciuto nella Rugby Experience School, la mia seconda famiglia, a cui devo tutto e che mi ha portato ad indossare con immenso orgoglio la maglia azzurra in Under 19. La scorsa stagione ho giocato con l’Avezzano Rugby, ottimo club che ringrazio di cuore per avermi dato l’opportunità di confrontarmi con team blasonati nel girone meritocratico della serie A. Le mie aspettative per la prossima stagione sono alte: sono sicuro e carico che faremo bene, grazie ad un gruppo coeso e al calore dello Stadio Fattori ci potremmo togliere grandi soddisfazioni”.

“Un altro ragazzo aquilano che sceglie di tornare a difendere i colori della propria città. Ho visto in lui determinazione e voglia di far bene da vendere, contiamo molto sull’apporto che potrà dare alla squadra”, dichiara il presidente Mauro Scopano.

Il gruppo neroverde agli ordini dell’Head Coach Luigi Milani ha iniziato ufficialmente la preparazione per la stagione 2025/2026, presto verranno annunciate le gare amichevoli.

