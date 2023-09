ANTONIO TAJANI A SULMONA, “FORZA ITALIA SI DIMOSTRA MOVIMENTO ATTRATTIVO ANCHE IN ABRUZZO”

SULMONA – “Forza Italia si rivela movimento attrattivo in Abruzzo e nel resto del paese dove registriamo continue adesioni. Siamo molto soddisfatti del fatto che ci confermiamo una grande forza che rappresenta la pietra angolare del sistema politico italiano”.

Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e leader del partito, oggi a Sulmona (L’Aquila), per lanciare il nuovo corso degli azzurri in vista delle elezioni regionali.”

Una forza seria – ha spiegato – credibile, affidabile e responsabile. Questo atteggiamento premia il nostro movimento politico che è punto di riferimento. Dobbiamo affrontare l’emergenza inflazione. Ecco perché Forza Italia vuole ridurre pressione fiscale, pensare alle pensione e al futuro dei giovani”- ha aggiunto Tajani che ha tenuto a battesimo l’ingresso nel partito della consigliera regionale, Antonietta La Porta, e del consigliere comunale di Avezzano (L’Aquila), Antonio Genovesi.

A Sulmona sono intervenuti, tra gli altri Z oltre a Tajani, il senatore Maurizio Gasparri, segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Senato, e il coordinatore Regionale di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano.

“Queste nuove adesioni – ha affermato Pagano – provenienti da esponenti politici di alto calibro che ho il piacere di stimare, rafforzano ulteriormente la nostra presenza in Abruzzo. Dimostrano, inoltre, come Forza Italia, un partito liberale, moderato ed europeista, sia sempre più un polo di attrazione anche in questa regione”.