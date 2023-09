ANVERSA DEGLI ABRUZZI: LUPO TROVATO MORTO LUNGO LA STRADA, IPOTESI INCIDENTE

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Un lupo appenninico è stato trovato morto questa mattina sulla strada regionale 479 Sannite, in località Anversa degli Abruzzi (L’Aquila), nei pressi della centrale Enel.

Il territorio di Anversa degli Abruzzi ricade nella Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm).

Stando a quanto riferito dai tecnici del Parco si tratta di un lupo adulto.

Al momento non si sa se l’esemplare sia morto dopo essere stato investito da una vettura, ipotesi comunque che non viene esclusa. Sono stati alcuni automobilisti in transito a fare la segnalazione.

Gli accertamenti ora competono al dipartimento specifico della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Interverrà il Comune per la rimozione.