ANVERSA DEGLI ABRUZZI: RIELETTO SINDACO GIANNI DI CESARE

22 Settembre 2020 11:50

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Ad Anversa degli Abruzzi (L’Aquila) riconfermato sindaco Gianni Di Cesare, con 139 voti, pari al 63,76%, e 7 seggi.

Massimo D’Alessandro si ferma a 52 voti, pari al 23,85%, e 2 seggi.

Per Antonio Di Giusto 26 voti (11.93%) e un seggio.




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Per Mike De Collibus un voto.

Elettori: 347; Votanti: 223 (64,27%).

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