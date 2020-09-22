ANVERSA DEGLI ABRUZZI: RIELETTO SINDACO GIANNI DI CESARE

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Ad Anversa degli Abruzzi (L’Aquila) riconfermato sindaco Gianni Di Cesare, con 139 voti, pari al 63,76%, e 7 seggi.
Massimo D’Alessandro si ferma a 52 voti, pari al 23,85%, e 2 seggi.
Per Antonio Di Giusto 26 voti (11.93%) e un seggio.
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Per Mike De Collibus un voto.
Elettori: 347; Votanti: 223 (64,27%).
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