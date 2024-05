ANZIANA BORSEGGIATA IN UN SUPERMARKET AQUILANO MA LA LADRA RIESCE AD ALLONTANARSI

L’AQUILA – Ancora un episodio che conferma la problematica dei furti nei supermercati o ai danni dei loro clientj che, tra l’altro, è stata manifestata in via ufficiale al prefetto dell’Aquila dai commercianti. Ma è un problema che, a detta di tutti gli operatori, c’è sempre stato anche se negli ultimi anni si è inasprito fino a toccare livelli intollerabili. In alcuni casi sarebbero all’opera bande arrivate da fuori città che poi rivendono la merce presa dagli scaffali. A livello nazionale il danno alle aziende ammonta a milioni di euro. In altri casi si tratta di “lupi solitari” in azione.

Di recente, infatti, nei pressi un supermercato nell’immediata periferia, una anziana donna ha denunciato il fatto che una ladra, a suo dire straniera, le ha rubato il portafoglio ma quando sono stati fatti dei controlli , la giovane lo aveva fatto già sparire con destrezza. Poi si è allontanata anche perchè chiunque l’avesse fermata avrebbe corso il rischio di incorrere teoricamente nei reati di violenza privata o, addirittura, sequestro di persona.

Un episodio, questo, ormai quasi giornaliero nei negozi aquilani, che ha destato una forte riprovazione sui social.