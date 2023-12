ANZIANA SCIPPATA E FERITA A GIULIANOVA: ARRESTATA UNA DONNA DAI CARABINIERI

GIULIANOVA – I carabinieri della Compagnia di Giulianova (Teramo) hanno arrestato una donna in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina. Vicenda, come si legge in una nota dell’Arma, che si riferisce allo scorso 10 agosto quando una donna di 71 anni venne rapinata della propria borsa, dopo essere stata strattonata e scaraventata da terra. Scippo che aveva causato delle ferite alla donna, costretta a ricorrere alle cure del 118.

Le indagini immediatamente avviate dal Nucleo operativo e Radiomobile di Giulianova, e condotte anche con la visione di telecamere presenti in zona, hanno permesso di accertare le responsabilità del presunto autore, consentendo all’autorità giudiziaria di emettere un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della donna.

Dalle indagini è emerso che la stessa ha agito come organizzatrice nella commissione del reato istigando due minori di anni 14 per i quali la magistratura procede a parte.