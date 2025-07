ANZIANA TRAVOLTA SU VIALE CORRADO IV, DOMANI L’ADDIO. PM CONTESTA OMICIDIO STRADALE A INDAGATO

L’AQUILA – Saranno celebrati domani, sabato 19 luglio 2025, alle ore 11, nella chiesa di San Rocco di Arischia, i funerali di Domenica Ruggieri (nella foto fornita dalla parte lesa), la novantunenne aquilana (avrebbe compiuto 92 anni il 31 luglio) rimasta vittima dell’ennesimo, tragico incidente occorso in viale Corrado IV, all’Aquila, lunedì 14 luglio, all’incirca alle 8.30 del mattino, e spirata dopo alcune ore di agonia l’indomani, martedì 15 luglio, all’ospedale cittadino, dov’era giunta in condizioni disperate: com’è tristemente noto, l’incolpevole anziana è stata falciata da un’auto, una Opel Corsa, mentre stava attraversando a piedi la strada regolarmente sulle strisce pedonali.

Il Pubblico Ministero Andrea Papalia, ha automaticamente aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale a carico del conducente dell’utilitaria, anche lui del luogo, e ha ritenuto di disporre l’autopsia sulla salma della donna, conferendo l’incarico per l’accertamento tecnico non ripetibile nella giornata di ieri, giovedì 17 luglio, al medico legale dott. Giuseppe Calvisi, il quale ha subito proceduto a seguire con l’esame, che non ha fatto che confermare come l’ultranovantenne sia deceduta a causa dei gravissimi politraumi, soprattutto il trauma cranico, riportati in seguito all’investimento.

Alle operazioni peritali ha partecipato quale consulente tecnico per la parte offesa anche il medico legale dott. Ildo Polidoro messo a disposizione dei propri assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei cittadini a cui si sono rivolti per fare piena luce sui drammatici fatti e ottenere giustizia i congiunti dell’anziana, per il tramite dell’Area Manager per l’Abruzzo Mario Masciovecchio e con la collaborazione dell’avv. penalista Marco Bevilacqua. “Al di là della pericolosità della strada dov’è successa la tragedia, i familiari della signora Ruggieri non sanno capacitarsi dell’accaduto e vogliono capire come sia stato possibile che la loro cara non sia stata vista mentre percorreva gli attraversamenti pedonali in pieno giorno e sia stata travolta in quel modo” spiega Mario Masciovecchio.

Ultimato il riscontro autoptico, il Sostituto procuratore ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura dando così modo ai parenti della novantunenne di fissare la data dei funerali. Originaria della frazione di Arischia, Domenica Ruggieri era conosciuta anche per aver lavorato per tanti anni nell’Opera salesiana San Giovanni Bosco e, nonostante l’età avanzata e una vita di lavoro e sacrifici, godeva ancora di ottima salute, era del tutto autosufficiente e autonoma.