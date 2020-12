ANZIANI SOLI, IN ABRUZZO ATTIVO NUMERO VERDE PER SUPPORTO PSICOLOGICO

PESCARA – Per aiutare gli over 65 a fronteggiare questo periodo di isolamento Senior Italia FederAnziani, WindTre e Sipem SoS Federazione la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza, ha riattivato il numero verde 800.99.14.14 per garantire un valido supporto psicologico in concomitanza con le festività.

Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio sostiene l’iniziativa nazionale facendosene portavoce a livello regionale con l’intento di combattere la solitudine e rompere il silenzio delle giornate più sentite e sensibili dell’anno.

Non solo un servizio di numero verde ma forse qualcosa di più come dichiara Miriam Severini, presidente regionale Abruzzo di Senior Italia e presidente vicario Senior Italia FederAnziani e socia del Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio “intendiamo donare un abbraccio virtuale a tutti gli anziani che possano essere riscaldati da una voce amica”.

Una recente indagine di Senior Italia FederAnziani, condotta sull’universo dei centri sociali per anziani aderenti alla federazione, ha mostrato come l’80% degli over 65 viva una condizione di difficoltà legata all’attuale scenario pandemico, e come il 57% della popolazione senior abbia praticamente azzerato la propria vita sociale e di relazione in questi mesi.

