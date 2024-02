L’AQUILA – Ancora un incidente nel parco del Castello spagnolo all’Aquila: un anziano signore che stava facendo la consueta passeggiata nel pomeriggio di ieri con il suo cane è caduto a terra dopo aver accidentalmente urtato uno spuntone di ferro fuoriuscito da terra. Per sua fortuna il peggio è stato evitato visto che non ha riportato ferite ma sul posto sono intervenuti di gran carriera i vigili del fuoco, chiamati da una persona che era in zona.

I vigili si sono adoperati per rimuovere lo spuntone come pure altri pezzi di ferro e irregolarità del terreno che potenzialmente sono una trappola per i tanti aquilani, giovani e anziani, che frequentano il parco. Fermo restando che non è sempre facile scovare insidie spesso ben nascoste in aree grandi come quella del Castello aquilano.

Non si tratta di un caso isolato. Sono in corso diverse cause civili contro il Comune per fatti simili avvenuti, per lo più, lungo l’anello intorno al forte spagnolo.