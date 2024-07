ANZIANO SCOMPARSO A ROCCA DI CAMBIO: PROSEGUONO LE RICERCHE

ROCCA DI CAMBIO – Proseguono le ricerche di Marco Benso, l’88enne scomparso lo scorso 29 luglio dalla sua abitazione nel comune di Rocca di Cambio (L’Aquila).

Oggi in Prefettura si è tenuta una nuova riunione della cabina di regia prevista dal piano di ricerca per le persone scomparse per fare il punto della situazione sulle ricerche.

Nel corso della riunione – si legge in una nota – si è preso atto che tutti gli enti e le istituzioni coinvolti nelle attività di ricerca stanno operando con l’utilizzo di tutte le risorse disponibili comprese unità cinofile, droni e volontari.

Il Prefetto ha ringraziato tutti per il particolare impegno profuso e li ha invitati a proseguire con il massimo sforzo le ricerche.