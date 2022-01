OSPEDALE AVEZZANO, POSTI OCCUPATI NEI TRE REPARTI COVID: SARA’ ATTIVATA TENSOSTRUTTURA

AVEZZANO – A causa dell’aumento dei contagi, sono tutti occupati i posti letto dei tre reparti covid dell’ospedale di Avezzano e, su indicazione della Asl 1, sarà quindi attivata la tensostruttura di 700 metri quadrati, inaugurata lo scorso novembre.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, sono infatti 30 i pazienti ricoverati per coronavirus: dieci nel reparto di Malattie infettive Covid I, altri dieci nel reparto di Malattie infettive covid II (ex Chirurgia vascolare), dieci posti nel reparto di Malattie invettive III e quattro posti di Sub intensiva.

La tensostruttura, in particolare, dispone di sette posti letto di intensiva, collegati da un tunnel che parte dal pre-triage.

Contestualmente potrebbe essere riaperto il reparto Covid all’ospedale Umberto I di Tagliacozzo.

Attualmente, sono 7500 i marsicani che attualmente si trovano chiusi in casa a causa del Covid: 4.187 sono in sorveglianza attiva e 3.362 sono in isolamento domiciliare. A questi vanno aggiunti anche i marsicani che si trovano in auto sorveglianza.

Ieri sono stati registrati altri 307 nuovi contagi: 115 ad Avezzano, 24 a Celano, 22 a Tagliacozzo, 16 a Trasacco, 13 a Luco dei Marsi, 10 a Lecce nei Marsi, 9 a Magliano, Ortucchio e Scurcola, 6 a Canistro e Carsoli, 7 a Capistrello, 8 a Balsorano, 7 a Collarmele, 5 a Ovindoli e Sante Marie, 4 ad Aielli, Pescina, Villavallelonga e San Benedetto, 3 a Cerchio, Civitella Roveto e Gioia dei Marsi, 2 a Castellafiume, Civita d’Antino, Collelongo e Rocca di Botte, 1 a Morino, Oricola e Pereto con 1