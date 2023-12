L’AQUILA -Dopo la baldoria e la sbronza di massa del “brindisi” della vigilia di Natale a L’Aquila, gli operai dell’Asm sono entrati in azione all’alba per rimuovere la montagna di rifiuti lasciati per terra dalle migliaia di persone che hanno invaso il centro storico.

Pubblichiamo le foto di un operatore, introdotte da un laconico commento “L’ Aquila, il futuro dei giovani”.