APERITIVO DELLA VIGILIA ALL’AQUILA: 6 RAGAZZI IN OSPEDALE, “TRA RISSE E MALORI, EVITATO IL PEGGIO”

L’AQUILA – Sei ragazzi trasportati in ospedale in ambulanza, 15 interventi sul posto, tra risse e malori: è il primo bilancio al termine dell’Aperitivo della Vigilia, un appuntamento molto atteso e sentito, che anche quest’anno ha richiamato migliaia di persone all’Aquila.

Tanti i minorenni ridotti in pessime condizioni a causa dell’alcol bevuto: nonostante lo spiegamento di forze dell’ordine per i controlli, in tanti sono riusciti a procurarsi parecchio alcol senza dover mostrare i documenti, probabilmente affidandosi a qualche sodale maggiorenne, sia nei locali che nei supermercati.

Uno scontatissimo viavai di ambulanze e con una struttura, quella del Pronto soccorso, che già soffre in condizioni di normalità per l’afflusso di utenti che hanno bisogno di controlli e cure.

A fare il punto della situazione è Paola Federici, vicepresidente dell’ASD SAM – che si occupa di safety security, di sociale e di assistenza sanitaria e primo soccorso – che ha messo a disposizione una trentina di volontari e i propri mezzi, per supportare con tecnici soccorritori.

“In ospedale sono stati stati trasportati ragazzi molto giovani e uno, minorenne, in coma etilico – dice Federici ad AbruzzoWeb – Sono stati numerosi anche gli interventi sul posto per casi per fortuna meno gravi, che siamo riusciti a gestire senza il trasporto in ospedale. Al ‘San Salvatore’ sono arrivati giovanissimi feriti a seguito delle risse, ne abbiamo contate almeno 5-6, o in gravi condizioni dopo aver esagerato con l’alcol. Qualcuno, addirittura, ha provato ad arrampicarsi su alcune impalcature. Sono stati momenti di apprensione”.

Nei giorni scorsi l’assessore alla polizia municipale, Laura Cucchiarella, aveva comunicato che “al fine di garantire il sereno svolgimento dell’aperitivo della Vigilia il comando di Polizia Municipale ha rafforzato il contingente per la giornata di domenica 24 dicembre”.

Le pattuglie sono state distribuite nel centro della città, coordinandosi con le altre forze di Polizia, anch’esse in campo con un rafforzato numero di operatori presenti sul territorio come deciso in sede di Comitato Ordine e Pubblica Sicurezza tenutosi negli scorsi giorni in Prefettura.

Un ruolo importante l’ha giocato proprio l’ASD SAM che ha messo a disposizione in maniera totalmente gratuita, il proprio personale ed i propri mezzi.

“In molti casi il nostro intervento è stato fondamentale, siamo riusciti a sedare gli animi scongiurando il degenerare della situazione – spiega Federici – Grazie al coordinamento con le Forze dell’ordine e il personale sanitario siamo riusciti a limitare i danni che in manifestazioni di questo genere, dall’altissimo numero di partecipanti, sono purtroppo inevitabili. Offriamo sempre il nostro supporto in queste occasioni, è un modo di essere sempre presenti per la città”.