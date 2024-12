APERITIVO DELLA VIGILIA ALL’AQUILA: PIANO SICUREZZA, IN CENTRO 4 AMBULANZE E 60 VOLONTARI

L’AQUILA – Con l’impiego di 60 volontari e quattro ambulanze, con circa 30 persone a turno, l’associazione Sam L’Aquila offrirà gratuitamente, per il terzo anno consecutivo, il servizio di sicurezza e assistenza all’aperitivo del 24 dicembre nel centro storico dell’Aquila in supporto al Comune dell’Aquila.

L’evento nato spontaneamente nell’anno del terremoto, coinvolge migliaia di persone di ogni età, ma soprattutto giovani, che si riversano sulle strade del centro storico, principalmente tra piazza Regina Margherita e piazza Chiarino, creando una fiumara umana per brindare al Natale.

Per il numero di persone coinvolte e l’elevato consumo di bevande alcoliche, questo è un evento a forte rischio degenerazione dei comportamenti e per la salute.

Il consumo di alcol deriva sia dalle attività tipo bar, pub e ristoranti della zona del centro, ma anche da un larghissimo numero di scorte personali, come casse e boccioli di alcolici che vengono consumate nelle strade cittadine.

Un evento caratterizzato da un’altissima concentrazione di persone che fanno festa in centro storico, sempre in bilico tra la bellezza della partecipazione festosa e il rischio risse, incidenti e malori.

Il bilancio del 2023 è stato, tra gli altri, di 6 persone portate in ospedale, un ricovero per coma etilico e svariati episodi di malori e risse. Le ambulanze saranno posizionate: una in piazza Chiarino, due alla Fontana Luminosa e una a piazza Duomo. L’esercito di 60 volontari a piedi, presidierà il centro storico in mezzo alla gente, in collegamento via radio per fronteggiare qualsiasi emergenza.

Il servizio è stato definito con un tavolo di coordinamento tra la Sam, il vice sindaco del Comune dell’Aquila e assessore al Commercio, Raffaele Daniele, e gli assessori con delega alla Polizia Locale, Laura Cucchiella e all’Ambiente, Fabrizio Taranta. Informata anche Prefettura e forze dell’Ordine che saranno ripiegate numerose con il servizio a piedi e quello di posti di blocco di controllo del traffico.