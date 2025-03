APICOLTURA: D’ERAMO A MOSTRA INTERNAZIONALE APIMELL, “SOSTEGNO CONCRETO PER CRESCITA SETTORE”

ROMA – “In questi mesi il Masaf ha messo in campo molti interventi a sostegno della filiera, che da tempo fa i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici e con la concorrenza sleale di prodotti importati a basso prezzo e di dubbia composizione. Dal via libera al contributo per l’alimentazione di soccorso all’indicazione obbligatoria in etichetta nella Direttiva Breakfast sia dei paesi di origine del miele che delle percentuali in ordine decrescente fino al decreto con cui il Ministero ha stanziato 10 milioni di euro per aiutare le imprese”.

Così, in una nota, il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, che ha partecipato a Piacenza Expo all’inaugurazione della 41esima edizione di Apimell, Mostra internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche.

Una manifestazione che rappresenta un’occasione di confronto fra l’apicoltura italiana ed europea e un momento per fare il punto sugli scenari futuri.

“La grande partecipazione alla mostra conferma l’apprezzamento in Italia e all’estero verso un appuntamento ormai consolidato che richiama l’interesse anche degli appassionati”, dice D’Eramo.

Il sottosegretario inoltre ribadisce che è alle battute finali il disciplinare del Sistema di qualità nazionale per i mieli, che “si baserà su parametri di qualità oggettiva più restrittivi e indicazioni vincolanti del processo produttivo. L’ultima riunione del tavolo apistico – ha ricordato – è stata convocata solo pochi giorni fa al Masaf. Con i fatti e coinvolgendo gli operatori stiamo lavorando insieme per difendere un settore strategico per l’agricoltura, l’ambiente e la biodiversità e per valorizzare le produzioni di alta qualità dei nostri apicoltori”.