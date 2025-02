APICOLTURA: D’ERAMO AD ATESSA, “DA MASAF CONCRETO SOSTEGNO A SETTORE, PRONTO SISTEMA QUALITA'”

ATESSA – Apicoltura protagonista ad Atessa, in provincia di Chieti, con un convegno dedicato al settore che si è tenuto presso Agorà Centro Eventi.

All’iniziativa ha preso parte il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo.

Nel corso della giornata sono intervenuti esperti del settore provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il sottosegretario Masaf, si legge in una nota, ha ricordato nel suo intervento le misure prese negli ultimi mesi per sostenere una filiera strategica, tanto per l’ambiente che per la salvaguardia della biodiversità dell’agroalimentare Made in Italy.

“Nelle settimane scorse – ha affermato D’Eramo – sono state stanziate risorse per 10 milioni di euro per un aiuto concreto ai nostri apicoltori, alle prese ormai da tempo con gli effetti dei cambiamenti climatici, cali di produzione e la concorrenza sleale di prodotti importati dall’estero di dubbia composizione e scarsa qualità”.

“Proprio per valorizzare la qualità dei nostri prodotti nei prossimi giorni presenteremo il Sistema di qualità nazionale dei mieli che si baserà su parametri più restrittivi e indicazioni vincolanti del processo produttivo. Ne parleremo questa settimana durante il tavolo apistico che ho convocato mercoledì prossimo al ministero. Dopo l’Sqn inizieremo a lavorare al nuovo piano apistico nazionale che risponda alle attuali esigenze della filiera”, ha concluso il sottosegretario.