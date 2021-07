APP HAPPY TRAVEL E PROGETTI EUROPEI ICARUS E FRAMESPORT: CONFERENZA STAMPA ARAP, LA DIRETTA

VASTO – La presentazione dei progetti europei “Icarus” e “Framesport”, finanziati nell’ambito del programma di collaborazione Italia-Croazia, che Agenzia regionale attività produttive (Arap) gestisce con la collaborazione di svariati partner nazionali ed internazionali.

Questo il tema dell’incontro alla presenza del presidente Arap, Giuseppe Savini, all’Hotel ristorante “Grotta del Saraceno”, a Vasto.

Abruzzoweb segue l’evento a partire dalle ore 10.20.

I progetti hanno l’obiettivo di sviluppare a lungo termine i piccoli porti dell’Adriatico, concepiti con un ruolo di motore per la crescita sostenibile delle aree costiere.

In tal senso sarà realizzata una piattaforma ICT come strumento operativo per la gestione dei porti, con miglioramento di efficienza e amministrazione delle aree funzionali.

Arap svilupperà inoltre, come azione pilota, un Innovation Lab, al fine di promuovere attività di progettazione e crescita non solo dei piccoli porti abruzzesi ma di tutta la fascia adriatica.

Nell’occasione sarà presentata l’App “Happy Travel”, frutto del progetto, che verrà fornita gratuitamente agli enti istituzionali come strumento di facilitazione per la mobilità ecosostenibile sul territorio, in quanto facilita, tra le altre cose, l’accesso agli orari e alla pianificazione dei percorsi auto-bici nei nodi di trasporto. Queste caratteristiche risultano fondamentali se rapportate agli incrementi turistici derivanti dall’inaugurazione della nuova pista ciclabile costiera, per poi proseguire con un tour in barca finalizzato al riscontro pratico dei servizi dell’App e della sua applicabilità.