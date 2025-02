APPALTI ASL PESCARA: AL VIA PROCESSO SECONDO FILONE, PROSSIMA UDIENZA IL 17 MARZO

PESCARA – E’ durata pochi minuti, stamani al tribunale di Pescara, la prima udienza del processo sul secondo filone della maxi inchiesta su presunte tangenti alla Asl di Pescara e sulle influenze del noto imprenditore Vincenzo Marinelli, scomparso lo scorso ottobre.

Otto gli imputati tra cui l’ex Dg Vincenzo Ciamponi, la ex consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino, le due figlie di Marinelli ed altri dirigenti e funzionari della Asl pescarese.

Il giudice Marina Valente, in accordo con le parti, dopo la consueta ammissione delle prove, ha deciso per l’affidamento dell’incarico per la trascrizione delle intercettazioni alla dottoressa Caterina Del Zingaro. Prossima udienza il 17 marzo.