APPALTI MASCHERINE, ARCURI: “NOI PARTE LESA, ESTRANEI ALLE INDAGINI”

ROMA – Da quanto emerso dalle indagini “risulta evidente che la struttura commissariale e il Commissario Arcuri, estranei alle indagini, sono stati oggetto di illecite strumentalizzazioni da parte degli indagati”.

È quanto afferma la struttura del commissario Domenico Arcuri in merito all’indagine della procura di Roma sottolineando che gli uffici continueranno “a fornire la più ampia collaborazione agli investigatori” e che è già stato chiesto ai legali di “valutare la costituzione di parte civile in giudizio per ottenere il risarcimento del danno” in quanto “parte offesa”.

