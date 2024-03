L’AQUILA – Un migrante ha perso il passaporto e lancia un appello: “Mi chiamo Dhaif Musheer Talib Al-Mahmood“, dice, “sono un migrante residente a Barete, in provincia dell’Aquila e ho smarrito il mio passaporto iracheno all’Aquila numero G1746479 chiedo a chiunque lo abbia trovato di contattarmi: vi prego di aiutarmi a riaverlo perchè è urgente per la mia vita in Italia. Chiunque lo abbia trovato è pregato a contattarmi al numero 3513118956”.