APPRENDISTATO: L’ASSESSORE QUARESIMALE, “NOI PRIMA REGIONE A FINANZIARE 14 PROGETTI”

PESCARA – Sono 14 le aziende o le associazioni temporanee di scopo (Ats) che sono state finanziate nell’ambito dell’avviso Reti territoriali per l’apprendistato, promosso nell’ambito del programma nazionale Garanzia Giovani.

Lo rende noto l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, a seguito della pubblicazione della graduatoria delle aziende beneficiarie. “L’Avviso ha riscosso un grande successo – sottolinea l’assessore Quaresimale – perché le candidature e i progetti presentati, per un ammontare complessivo di 990 mila euro, hanno assorbito quasi del tutto la dotazione finanziaria dell’avviso stesso che era di un milione di euro. Con la pubblicazione dell’avviso – aggiunge Quaresimale – la Regione ha voluto lanciare una sfida ambiziosa, chiedendo l’ausilio dei soggetti che sono preposti alla formazione e istruzione (organismi di formazione, scuole, Università e istituti di alta formazione, ndr) per mettere in campo politiche di forte incentivazione al contratto di lavoro. Siamo convinti che in un momento importante per l’economia nazionale e regionale debbano essere messi a disposizione delle aziende tutti gli strumenti per la crescita dell’occupazione e del mercato del lavoro”.

L’avviso prevede che un’associazione temporanea di scopo presenti un progetto teso alla promozione e alla comunicazione dei benefici del contratto di apprendistato, nella prospettiva di una crescita dei numeri dell’occupazione stabile. Ogni progetto verrà finanziato per un massimo di 10 mila euro con una premialità di oltre 500 euro per ogni contratto di apprendistato eventualmente attivato. “Siamo stati, nell’ambito del programma nazionale Garanzia Giovani, la prima e, finora, l’unica regione in Italia – sottolinea l’assessore – a pubblicare un avviso di questa natura. Il numero dei progetti finanziati e l’assorbimento delle risorse previste confermano la bontà della nostra scelta”.