TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVATA LA CONVENZIONE TRA COMUNI L’AQUILA E PIZZOLI

L’AQUILA – Su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali Educative e Scolastiche, la Giunta comunale dell’Aquila ha approvato lo schema di convenzione con il vicino Comune di Pizzoli per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie residenti a Pizzoli e iscritti presso l’istituto della frazione aquilana di Arischia.

L’accordo – si legge in una nota – consentirà di istituire, a partire da questo anno scolastico, una nuova linea di scuolabus “Pizzoli – Arischia”, garantendo alle famiglie un servizio efficiente e in continuità con le tariffe già previste per i residenti nel Comune dell’Aquila.

“Con la convenzione approvata diamo una risposta importante e concreta alle esigenze delle famiglie, rafforzando il diritto allo studio e facilitando l’accesso ai nostri istituti scolastici per chi vive nei comuni limitrofi. È un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale che mette al centro i bambini e la loro formazione”, dichiara l’assessore Manuela Tursini.