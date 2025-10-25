REGISTRO NAZIONALE FAMIGLIE AFFIDATARIE: SANTANGELO, “INTERESSE DEI MINORI E’ PRIORITA”

L’AQUILA – “Porsi un obiettivo e perseguirlo è sempre importante ma quando si parla di quelle politiche che impattano nell’immediato sulla realtà, come quelle che coinvolgono la tutela dei minori, è importante sostenerle congiuntamente”.

Così, in una nota, Roberto Santangelo, assessore regionale alle Politiche sociali ,in riferimento all’approvazione alla Camera del provvedimento che prevede l’istituzione di un Registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli Istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e un Registro dei minori affidati in ciascun tribunale.

“L’interesse di far vivere i minori in un ambiente idoneo è una nostra priorità. – Continua Santangelo – Un plauso alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella per aver istituito uno strumento, il Registro nazionale, non solo utile ma necessario per tutelare e difendere una categoria così esposta”.