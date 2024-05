APRE BIBLIOTECA DIGITALE DI GIUSEPPE PALMA, LIBRI & LETTERATURA. PORTALE GIA’ ONLINE, TUTTE LE INFO

L’AQUILA – Per fortuna aprono ancora librerie e biblioteche tradizionali, patrimonio di benessere dell’anima. Ma i tempi cambiano e, se le librerie online sono un fenomeno oramai ventennale e in crescita, quella delle biblioteche digitali è invece una iniziativa che ha preso piede solo da qualche anno, e per lo più nel settore pubblico che – oltre al patrimonio librario cartaceo – sta offrendo anche quello digitale (a piccoli passi a dire il vero).

Segnaliamo a tal proposito l’iniziativa dell’avvocato Giuseppe Palma, ostunese di nascita e milanese di professione, e che i lettori di AbruzzoWeb.it già conoscono per via delle sue analisi giuridiche ed economiche su questo giornale, che nei giorni scorsi ha aperto la sua biblioteca digitale: “la biblioteca di palma”.

Un contenitore digitale di tutta la letteratura di Giuseppe Palma, con la sinossi di ciascun libro e l’indicazione – per ciascuna sua pubblicazione – dei link per l’acquisto (di ogni suo libro) sulle principali librerie online. La biblioteca accoglierà nel tempo anche i libri di altri autori, a seconda del settore di letteratura cui Palma vorrà dedicare un “corridoio” nella sua biblioteca.

E quindi, clicca il link e… ENTRA NELLA “BIBLIOTECA DI PALMA”: https://www.labibliotecadipalma.it/