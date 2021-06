APRE “DISTRYCT” A MOSCIANO SANT’ANGELO: NASCE INNOVATIVO SPAZIO DI CONDIVISIONE, LAVORO E STUDIO

MOSCIANO SANT’ANGELO – Un innovativo spazio di condivisione, lavoro e studio: a Mosciano Sant’Angelo (Teramo) è stato inaugurato “Distryct”, una struttura di mille mq, situati al primo piano dell’edificio della famiglia Monaco, dove prima si trovava l’ex Conbipel, con all’interno aule didattiche, meeting room, postazioni di condivisione libere, un’area open space e una dedicata agli uffici del Gruppo Immedya, promotore dell’iniziativa e dell’investimento.

La gestione ed il coordinamento delle attività del Distryct saranno a cura di IMP L’Editoria, startup innovativa del Gruppo Immedya, che si occupa di cultura, giornalismo ed informazione di valore.

Il concetto è quello dello slow thinking. Il pensiero lento come stimolo alla crescita, in netta controtendenza con la frenesia imposta dalla globalizzazione.

Chiunque può prenotare uno spazio all’interno della struttura, che si apre non solo ad aziende e professionisti per eventi e riunioni, ma anche a scuole, studenti, cittadini alla ricerca di un posto dove lavorare, studiare, pensare e trovare spunti di riflessione, confrontandosi, per una crescita culturale continua.

Il Distryct avrà anche una piattaforma online che mette in rete corsi di formazione da erogarsi presso le sale del Distrcyt stesso e online.

“La più grande innovazione tecnologica è l’essere umano. Senza le persone la tecnologia non avrebbe alcun senso – il commento di Roberto Cocca, Ceo del Gruppo Immedya – Per il Gruppo Immedya mettere le persone al centro significa valorizzare al massimo ogni singola risorsa. La valorizzazione delle persone è un principio che in questa fase storica è ancora più importante. Bisogna ritrovarsi e ritrovare il tempo attraverso la sinergia, il rispetto e la conoscenza. Perfettamente nel pieno principio del We are people, il nostro slogan, non potevamo trascurare l’identità di questo progetto che vuole diventare un punto di riferimento per la regione, grazie alla posizione strategica e al concept unico nel suo genere in quanto unisce professionisti che sposano i valori di inclusione, valorizzazione delle persone e cultura”.

Nel Distryct ogni stanza è caratterizzata da un nome evocativo, che riporta alla mente personalità che con il loro pensiero e il loro operato hanno contribuito a cambiare il mondo e a fare la differenza, incentivando un nuovo modello con cui affrontare ogni esperienza della vita.

“La cultura è l’unico strumento che ci consente di conoscere l’altro – rimarca Luigi Di Fonzo, direttore responsabile delle testate della divisione IMP L’Editoria – Ecco perché la nascita di un luogo che permette l’incontro, il confronto, la crescita di sapere, ha un grande valore. Sì, oggi possiamo davvero dire che l’Abruzzo è più ricco”.