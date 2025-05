APRE IL CENTRO PER IL RIUSO AD AVEZZANO: NUOVO SPAZIO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA SOLIDARIETA’

AVEZZANO – Mercoledì 28 maggio alle 11, in via Generale Rubeo, sarà inaugurato il nuovo Centro del Riuso, realizzato da Tekneko in collaborazione con il Comune di Avezzano (Aq), con l’obiettivo di promuovere il riutilizzo dei beni e ridurre i rifiuti. La struttura, che si estende su 300 metri quadrati espositivi, rappresenta un vero e proprio presidio di economia circolare, dove i cittadini iscritti a ruolo Tari potranno consegnare e prelevare gratuitamente oggetti in buono stato, dando loro una seconda vita. Un gesto concreto per l’ambiente e per la comunità. Il progetto, dal valore di circa 600mila euro, si inserisce nelle linee guida regionali e si integra con la rete dei centri di raccolta, puntando anche a una funzione sociale: ciò che non serve più a qualcuno, potrà essere utile a qualcun altro. Non sarà possibile conferire indumenti, per motivi igienico-sanitari, ma saranno accettati accessori e altri materiali riutilizzabili.

“Il Centro del Riuso è grande un’opportunità”, ha spiegato il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “confidiamo nella collaborazione e nel senso civico dei cittadini, pronti ad accogliere suggerimenti per migliorare e sviluppare insieme questo importante servizio per l’intero territorio”. Il centro sarà aperto a partire dal primo giugno il martedì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 19 e domenica mattina – dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Finalmente portiamo a termine un progetto al quale come, amministrazione comunale, teniamo molto: si tratta di una novità assoluta per Avezzano”, ha affermato l’assessore all’Ambiente, Maria Antonietta Dominici, “il Centro del Riuso avrà, difatti, un valore funzionale assoluto per il nostro territorio e per i nostri concittadini. Andremo in questo modo, grazie alla collaborazione con la società Tekneko, ad integrare i servizi offerti, con l’obiettivo di andare a ridurre l’abbandono di rifiuti. Dare una seconda opportunità di vita e di riutilizzo agli oggetti che non usiamo più, significa promuovere un modello virtuoso di economia circolare. Con eventi e con campagne di sensibilizzazione, incentiveremo la raccolta e il riuso dei “vecchi oggetti”: si tratta di una politica green che mira a ridurre la produzione di rifiuti destinati allo smaltimento. Ad Avezzano, città verde e città pulita, gli utenti potranno o consegnare o prelevare gratuitamente oggetti ancora in buono stato, il tutto nel massimo rispetto delle persone, della sostenibilità e dell’ambiente”.

Si potranno portare e prelevare, per gli utenti iscritti a ruolo Tari del comune di Avezzano beni durevoli: mobili, utensili da cucina, attrezzature sportive, libri, giocattoli. (non elettrodomestici), materiali edili: piccole attrezzature per il fai-da-te. (non elettrici), abbigliamento e tessili: accessori di abbigliamento, biancheria per la casa, (non vestiti e no scarpe), altri materiali: strumenti musicali, biciclette, attrezzi da giardinaggio (no elettrici).

A titolo esemplificativo e non esaustivo: piatti, posate e suppellettili; oggettistica; giocattoli, libri; mobilio, reti e materassi, biciclette; passeggini e carrozzine; accessori di abbigliamento (a titolo esemplificativo cinture, cravatte, bretelle ….).

Non sono ammessi: giocattoli per bambini di età inferiore ad anni 8 che contengano parti mobili o staccabili; abbigliamento e scarpe; elettrodomestici di piccola taglia (come ferri da stiro, forni a microonde, apparecchi per cuocere, ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento, aspirapolvere, tostapane, macchine per cucire, frullatori, macinacaffè, friggitrici, apparecchi radio, video registratori, apparecchi televisivi, personal computer, stampanti ed altre periferiche, piccole apparecchiature informatiche, ecc.); elettrodomestici di grandi dimensioni, come, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, forni, lavastoviglie, televisori oltre 24 pollici ecc.; rifiuti speciali o pericolosi e di materiali od oggetti per i quali sussista l’obbligo di conferimento al Centro di Raccolta; non sono consentiti, in ogni caso, i conferimenti di beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.