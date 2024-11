“APRIRE LA LEGA ALLA SOCIETA’ CIVILE”, D’INCECCO, “CDX COMPATTO, CON MARSILIO RAPPORTO LEALE”

PESCARA – “La Lega in Abruzzo proseguirà nella strategia dell’aprirsi alla società civile, a nuove figure, come amministratori locali che ancora non trovano una casa politica, e anche a cittadini che finora sono stati fuori della politica. Questa infatti è la strada per potersi radicare sui territori ed esprimere al meglio nelle istituzioni i bisogni degli stessi. I partiti non possono essere strutture chiuse”.

Suona come un programma di mandato, quanto affermato nell’intervista ad Abruzzoweb da Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in consiglio regionale e ora neo segretario regionale del partito, al posto del sottosegretario di Stato all’Agricoltura Luigi D’Eramo, che ha passato il testimone in quanto come deciso dal partito di Matteo Salvini, chi ha responsabilità di governo dovrà dedicarsi esclusivamente a quella.

“Luigi ha fatto in questi anni un grande lavoro, e siamo sempre andati spalla a spalla. La mia azione proseguirà sulla stessa linea già tracciata, della coerenza e appunto dell’apertura, con Luigi al mio fianco”, tiene a ribadire D’Incecco.

In Regione Abruzzo frequenti sono stati gli scontri tra D’Eramo e il presidente della Regione Marco Marsilio di Fdi, accusato di essere stato il regista dei cambio di casacca della metà dei consiglieri eletti nella passata legislatura e anche della metà della giunta targata Lega.

Commenta a questo proposito D’Incecco: “In alcuni passaggi certamente abbiamo avuto delle visioni diverse, ma la normale dialettica politica. Poi i risultati delle urne del 10 marzo hanno dimostrato che è stata premiata la compattezza della coalizione di centrodestra, perché appunto alla fine abbiamo sempre saputo trovare una sintesi, sulle questioni importanti per gli abruzzesi. E non è certo un caso per per la prima volta in l’Abruzzo, una coalizione e una maggioranza uscente uscente è stata riconfermata”.

A confermare il clima che sta tornando sereno, aggiunge D’Incecco, è la partita delle nomine nei cda delle società partecipate che dovrebbe chiudersi la prossima settimana.

“Siamo in dirittura d’arrivo, il quadro è abbastanza definito. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, mettendo al centro il rispetto di tutti i partiti, e la Lega ha avuto un importante riconoscimento”.

Infine un commento sulla nascita in Abruzzo dell’associazione politica Noi con Vannacci, creatura del neo eurodeputato, il generale Roberto Vannacci eletto con la Lega alle europee di giugno, e di cui è coordinatore in regione l’ex segretario regionale e parlamentare leghista Giuseppe Bellachioma. Un’iniziativa che nella Lega viene vista da più di un esponente come una sorta di opa ostile per arrivare a controllare il partito.

“Io mi occupo della Lega e del rafforzamento della Lega con l’apertura alla società civile – commenta però D’Incecco -, quella a cui ci si riferisce è un’associazione culturale che fa altro. E comunque Vannacci è un europarlamentare della Lega, che a Pontida ha confermato che tutto quello che farà sarà nel solco dei principi e della linea politica della Lega, in un rapporto fiduciario e di amicizia che ha col nostro leader Salvini”.

L’INTERVISTA