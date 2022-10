AQUILANA DE BLASIS AD UN PASSO DA EUROPARLAMENTO, AL POSTO DELL’ELETTO ALLA CAMERA CAROPPO

L’AQUILA – L’ufficialità ancora non c’è, ma con ogni probabilità la provincia aquilana avrà una eurodeputata: la cardiologa ed ex consigliere comunale dell’Aquila Elisabetta De Blasis, originaria della Marsica, ex leghista, ora in Forza Italia, che potrebbe entrare a far parte del Parlamento europeo, come seconda dei non eletti della Lega alle elezioni europee del 2019.

E’ accaduto infatti che l’eurodeputato pugliese Andrea Caroppo è stato eletto deputato con Fi collegio di Lecce-Brindisi, e con ogni probabilità opterà per la Camera, visto che per Strasburgo si tornerà a votare nel 2024, e non sarà per lui facile bissare l’elezione ad eurodeputato.

Elisabetta De Blasis è stata eletta in Consiglio comunale a L’Aquila, tra le fila di Forza Italia nel 2017. Poi però, dopo appena un anno, è passata con la Lega, che nel 2019 l’ha candidata al Parlamento europeo, dove ha ottenuto 20mila voti, risultando la seconda dei non eletti. Nel 2020 De Blasis è passata a Frateli d’Italia, per poi tornare a Forza Italia, con cui si è candidata alle comunali di giugno, racimolando però solo 69 voti.