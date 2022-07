AQUILANI-ITALIAN BAKERY: UN ANGOLO DI ABRUZZO IN OLANDA, APRE RISTORANTE DEL 26ENNE FRANCESCO GIZZI

L’AQUILA – Un angolo d’Abruzzo dove vengono raffigurati attraverso foto e mini clip gli angoli più suggestivi della sua regione; una sorta di sportello dove si dànno informazione a chi vuole vistare l’Abruzzo e i centri d’arte suggerendo itinerari, visite, percorsi enogastronomici; ma soprattutto un posto dove è possibile conoscere sapori abruzzesi e usanze abruzzesi attraverso una offerta di piatti realizzati con materie prime Made in Italy.

E’ così che l’aquilano Francesco Gizzi (26 anni, geometra con una breve esperienza nella ricostruzione della sua città) ha deciso di seguire la sua passione per i prodotti naturali e biologici abruzzesi e di aprire il suo primo ristorante delivery a Enschede, in Olanda, portando con sé ricordi, conoscenze e amore per la sua terra.

Anche il nome che ha scelto per il suo locale, è tutto un programma: “Aquilani – Italian bakery”; così come la sua Guest House che porta il nome della madre “Annalisa” composto di due mini appartamenti soprastanti il locale (Gran Sasso d’Italia e Majella) che a soli 2 mesi dall’apertura ha già fatto registrare il tutto esaurito fino a settembre inoltrato.

Nel ristorante si preparano cibi italiani da forno e fritti utilizzando esclusivamente materie prime che provengono dall’Italia e di filiera controllata come il pecorino canestrato di Castel del Monte, i salumi di Paganica, il prosciutto di Parma, l’olio extravergine, le farine e così via.

Il locale è ricavato in un palazzetto dipinto di azzurro che sorge nel centro storico di Enschede, capoluogo del Twente, in piena zona “movida” e presenta al piano terra un laboratorio dotato di tutte le più moderne attrezzature dove ogni giorno viene allestito un menù realizzato con ingredienti e nomi abruzzesi che propongono un brand naturale e gustoso e soprattutto con prodotti e procedure che vengono dalla sapienza delle nonne.

Il locale, che appartiene alla categoria dei Delivery Restaurant, oltre alla preparazione di cibo da asporto che può essere ritirato direttamente presso il locale, si avvale anche di una flotta di ragazzi delivery che, avvalendosi di bici e scooter elettrici consegnano le preparazioni a domicilio, per essere consumate nell’intimità della famiglia: un usanza, questa, molto praticata e amata dagli olandesi.

Oltre a questo, Francesco promette che per gli aquilani e gli abruzzesi che sceglieranno di trascorrere qualche giorno di vacanza ad Enschede per visitare la città e i suoi incantevoli dintorni “da favola”, sarà riservato un trattamento speciale in linea con il proverbiale senso di ospitalità abruzzese.