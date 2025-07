ARA: PAVONE (AZIONE) INCONTRA ALLEVATORI ABRUZZESI, “SERVONO INTERVENTI URGENTI”

L’AQUILA – “Le difficoltà finanziarie che l’ARA sta affrontando rischiano di penalizzare in modo significativo tutto il comparto zootecnico regionale. Senza un intervento immediato, gli allevatori potrebbero perdere servizi fondamentali per le loro attività, in un momento già particolarmente delicato, aggravato anche dalle problematiche legate alla Bluetongue (febbre catarrale degli ovini)”.

Così, in una nota, il capogruppo in Consiglio regionale di Azione, Enio Pavone, che ha incontrato ieri il rappresentante dell’ARA – Associazione Regionale Allevatori e i dipendenti dell’ente di fronte al Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, ascoltando con attenzione le criticità da loro riportate.

“Azione – prosegue – sarà in prima linea per sostenere ogni provvedimento utile che la Giunta regionale vorrà adottare per garantire il futuro dell’ARA e tutelare gli allevatori abruzzesi, risorsa strategica per l’economia e la tradizione del territorio”.