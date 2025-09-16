ARAL: GERMANO DE SANCTIS DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

16 Settembre 2025 20:01

Regione - Cronaca, Lavoro, Politica

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha nominato Germano De Sanctis, direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, quale direttore facente funzioni dell’Aral ,l’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro.





De Santis, si legge in una nota, fino all’insediamento del direttore definitivo sarà affiancato da Alessandro Mucci, dirigente del Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego – DPH010, che opererà in supporto alle attività di istituzione dell’Aral.

Costituito un gruppo di lavoro interno al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, nominato dal direttore del Dipartimento, e coordinato da Alessandro Mucci, con funzioni di supporto operativo e tecnico al direttore facente funzioni nel processo di istituzione dell’Aral.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. ARAL: GERMANO DE SANCTIS DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
    L'AQUILA - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha nominato Germano De Sanctis


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI:


Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003 Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli

La redazione può essere contattata al tel +39 3455870970
Politica d'uso dei Cookies su AbruzzoWeb