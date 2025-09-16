ARAL: GERMANO DE SANCTIS DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha nominato Germano De Sanctis, direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, quale direttore facente funzioni dell’Aral ,l’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro.
De Santis, si legge in una nota, fino all’insediamento del direttore definitivo sarà affiancato da Alessandro Mucci, dirigente del Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego – DPH010, che opererà in supporto alle attività di istituzione dell’Aral.
Costituito un gruppo di lavoro interno al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, nominato dal direttore del Dipartimento, e coordinato da Alessandro Mucci, con funzioni di supporto operativo e tecnico al direttore facente funzioni nel processo di istituzione dell’Aral.
