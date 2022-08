ARANCIA MECCANICA A MOSCIANO: 87ENNE PICCHIATO E DERUBATO IN CASA DA BANDA, BOTTINO DI 300 EURO

TERAMO – Notte da incubo per l’ 87enne Dario Toscani, imprenditore agricolo. Tre malviventi, con una incursione stile Arancia meccanica hanno fatto irruzione a casa sua di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, lo hanno immobilizzato con forza sul divano poi lo hanno selvaggiamente picchiato per farsi dire dove avesse i soldi.

L’anziano gli ha indicato un portamonete, dove c’erano appena circa 300 euro. Arraffato il denaro, sono scappati.

L’anziano è stato ricoverato con ferite profonde e alcune hanno avuto bisogno di qualche punto di sutura: 20 giorni la prognosi di guarigione.

Le indagini sono in corso, dalla testimonianza della vittima, i tre ladri sarebbero di nazionalità straniera, a giudicare il loro italiano stentato.