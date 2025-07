ARAP: DI MATTEO, “RIFORMA AGENZIA SCELTA STRATEGICA PER ECONOMIA ABRUZZESE”

L’AQUILA – “Ieri pomeriggio, in Commissione, abbiamo portato a termine un primo e importante iter legislativo per il futuro delle aree industriali della nostra regione”.

Così il consigliere regionale di Forza Italia, Emiliano Di Matteo, a seguito dell’ok in commissione della riforma dell’ Agenzia regionale attività produttive (Arap).

“La riforma che ci apprestiamo a discutere in Consiglio regionale non è solo un intervento tecnico, ma una scelta strategica. Mettiamo al centro le imprese, la produzione e il lavoro, con un obiettivo preciso: creare le condizioni per uno sviluppo solido e duraturo, valorizzando il patrimonio industriale esistente attraverso un ente unico per la governance delle aree industriali, senza sacrificare esperienze e competenze già attive”-

Per questo, non riteniamo necessario mettere in liquidazione l’Arap, che anzi deve essere rilanciata e rafforzata. Grazie al voto favorevole dei colleghi della maggioranza e l’astensione del PD e Azione, questo testo rappresenta una base solida, ma aperta a ulteriori miglioramenti durante il confronto in aula. Una riforma condivisa, pensata per il bene del territorio e delle aziende e lavoratori che lo vivono”, conclude Di Matteo.