ARAP ENERGIA: SUCCESSO WEBINAR ENERGY RELEASE 2.0, GIU’ BOLLETTE CON FOTOVOLTAICO AREA INDUSTRIALE

L’AQUILA – La possibilità per le aziende energivore di pagare per 40 mesi in bolletta solo 65 euro a megawatt, impegnandosi a realizzare e a mettere in esercizio, entro questo arco di tempo un impianto fotovoltaico, per poi restituire al Gse, in 20 anni, la differenza rispetto al costo di mercato, oggi a 140 euro a megawatt. Con la possibilità aggiuntiva di usufruire di questo significativo sconto in bolletta, sottoscrivendo un contratto di fornitura anche con Arap Energia srl, che metterà a disposizione l’impianto da essa realizzato.

L’importante opportunità rappresentata da Energy Release 2.0, istituito dal decreto 268 del 23 luglio 2024 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), è stata al centro di un webinar organizzato oggi da Arap energia srl, società mista pubblico-privata controllata dalla Regione Abruzzo, attraverso l’Azienda Regionale per le Attività Produttive (Arap), in vista della scadenza del 13 gennaio per la manifestazione di interesse.

A partecipare ben 20 imprese abruzzesi energivore, più quelle rappresentate da Confindustria.

Ad esprimere soddisfazione per la buona riuscita del webinar è stata l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca.

“Il progetto Energy Release 2.0 rappresenta davvero un punto di svolta per la competitività delle nostre imprese – ha commentato Magnacca -. Le crisi determinate dal conflitto in Ucraina, e ancor prima dalla pandemia del Covid 19, con il costo del gas salito alle stelle, hanno reso evidente a tutti quanto sia importante l’approvvigionamento energetico a costi sostenibili, soprattutto per le imprese ad alti consumi. Il pregio del meccanismo proposto da Energy Release 2.0 non è poi solo quello di ottenere da subito un consistente risparmio in bolletta, ma anche quello di poter auto-produrre, a regime, energia pulita con un impianto di proprietà, rendendo il risparmio strutturale”.

Ad illustrare nel dettaglio tutti gli aspetti normativi e tecnici di Energy Release 2.0 è stato in particolare Maurizio Paolini, senior Advisor D&P. Hanno preso parte al webinar, per Arap, il commissario Mario Battaglia e il direttore generale Antonio Morgante, per Arap energia srl, il presidente Anthony Aliano, per Blunova Spa, del gruppo Carlo Maresca, socio di minoranza di Arap Energia srl, ha partecipato invece Giorgio Paolella, responsabile Progetti integrati.

“L’incontro è stato estremamente positivo – commenta il direttore generale Arap Morgante -, per il numero dei partecipanti e per il loro vivo interesse, e poi per l’essere riusciti a spiegare davvero nel dettaglio tutti gli aspetti del meccanismo di Energy Release 2.0.”.

Aggiunge Morgante: “Arap energia ha già in autorizzazione la realizzazione di impianti in aree industriali di energia rinnovabile per 30 megawatt, e ha come obiettivo di arrivare nei prossimi due anni ad almeno 100 megawatt. A maggior ragione è già da ora assolutamente disponibile a supportare le imprese facendo leva anche su questo progetto, mettendo a disposizione uno dei suoi impianti. In questo caso l’impresa non dovrà nemmeno farsi carico dei costi di realizzazione, ma potrà usufruire per 40 mesi in egual misura del consistente sconto in bolletta, per poi restituire la differenza rispetto al costo di mercato alla Gse, ma in 20 anni, e sarà in ogni caso un grande risparmio”.