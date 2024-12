ARAP ENERGIA: WEBINAR CON IMPRESE AD ALTO CONSUMO SU PROGETTO NAZIONALE ENERGY RELEASE 2.0

PESCARA – La realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici da parte delle imprese energivore, con la possibilità di chiedere in cambio a Gestore dei Servizi Energetici (Gse) l’anticipazione, per un periodo di tre anni, a prezzi fissi e convenienti, di una parte dell’energia elettrica che le installazioni produrranno in futuro.

Sarà questo il tema al centro di “Energy Release 2.0 – transizione energetica dei grandi energivori”, webinar rivolto alle imprese abruzzesi organizzato per domani venerdì 20 dicembre dalle 10.00 da Arap energia srl, società mista pubblico-privata controllata dalla Regione, attraverso l’Azienda Regionale per le Attività Produttive (Arap), istituita a febbraio scorso con il compito di produrre e distribuire energia verde al sistema produttivo abruzzese.

Per Arap energia srl parteciperanno al webinar il presidente Anthony Aliano e l’amministratore delegato Emanuele Mainardi, per Arap il direttore generale Antonio Morgante.

“Il piano industriale di Arap Energia Srl – spiega il presidente Aliano – prevede la costruzione di impianti fotovoltaici nei nuclei industriali regionali per almeno 100 megawatt. Una parte di questi, nel ruolo di soggetto terzo produttore, potranno essere messi a disposizione delle aziende regionali energivore ai fini della partecipazione al bando. Il webinar rappresenta l’occasione per una puntuale descrizione del progetto, per formulare ogni possibile domanda, e per eventualmente fornire ogni utile dato sulle singole strategie in campo energetico delle aziende che potranno successivamente essere messe a sistema attraverso il supporto di Arap Energia srl”.

Energy Release 2.0 è stato istituito dal decreto 268 del 23 luglio 2024 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase), a seguito dell’approvazione del decreto legge 181 del 9 dicembre 2023.

Termine ultimo per aderire, tramite manifestazione di interesse, è fissato al 13 gennaio 2025.

Il meccanismo di Energy Release 2.0 funziona sulla base di una sorta di scambio, e garantirà così alle imprese con alti consumi di energia, prezzi più contenuti in bolletta. Nel contempo aiuterà il Paese a far crescere la capacità verde installata. Una volta costruiti gli impianti, l’energia verrà semplicemente restituita alla Gse in un periodo di 20 anni dall’entrata in esercizio degli stessi.

Arap Energia srl, verificata la volontà delle imprese energivore abruzzesi a partecipare ad Energy Release 2.0, è pronta a fornire gratuitamente la relativa assistenza e ogni necessaria consulenza.