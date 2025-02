ARAP: IL MANAGER AQUILANO ROMANELLI NUOVO SUB COMMISSARIO, “SFIDA IMPORTANTE PER TESSUTO PRODUTTIVO”

L’AQUILA – Il manager aquilano Roberto Romanelli, direttore del Tecnopolo d’Abruzzo, è stato nominato sub commissario dell’Arap, l’Agenzia regionale per le attività produttive.

La nomina di Romanelli – riporta Il Centro – è stata decisa con apposita delibera dalla struttura commissariale dell’Arap e porta la firma del commissario straordinario Mario Battaglia, avvocato e dirigente della Regione Abruzzo. Romanelli si aggiunge ad Adriano Marzola, altro sub commissario già nominato in precedenza.

Il nuovo sub commissario avrà il compito di supportare il commissario sia nella gestione ordinaria e straordinaria sia in rappresentanza dell’Agenzia regionale che per le attività preliminari della fusione di Arap e della costituzione della nuova Agenzia regionale unica delle attività produttive, Aruap, che nascerà dalla fusione tra Arap e il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti Pescara, nonché la redazione dello statuto del nuovo Ente che nascerà.

“La sfida che mi accingo ad affrontare insieme alla squadra commissariale diretta dall’avvocato Mario Battaglia – ha dichiarato Romanelli al Centro – è molto importante per la nostra regione e per il tessuto produttivo della stessa. Arap oggi, che sarà Aruap domani, deve consolidare il ruolo di motore produttivo regionale, deve avere come primaria missione quella di attrarre nuovi insediamenti e supportare nei fatti quelli già insediati e creare un sistema sinergico tra le attività produttive insediate ed insedianti ed i sistemi e organizzazioni di finanza agevolata. L’Abruzzo può beneficiare di molti elementi di forza quali la vicinanza istituzionale e logistica con Roma, le normative nazionali e regionali che favoriscono l’imprenditoria abruzzese, come ad esempio il Pnrr complementare e la Zes unica, nonché una istituzione regionale attenta e pragmatica per quelli che posso essere gli obiettivi futuri”.